Денежная выплата для трех категорий семей: как зарегистрироваться на помощь

Заявления принимают онлайн

Семьи, имеющие статус ВПЛ и жители прифронтовых регионов с детьми до 18 лет, имеют право на денежную помощь от благотворительного фонда "Помощи Украине".

Подать заявление на регистрацию можно уже через сайт фонда. Об этом говорится в zayava.info.

Кто может получить денежную помощь

На финансовую помощь могут претендовать следующие категории семей:

семьи, в которых дети пострадали из-за военных действий;

семьи с детьми, проживающих в прифронтовых или деоккупированных населенных пунктах;

семьи ВПЛ, имеющие несовершеннолетних детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Следует отметить, что есть одно главное условие для выплаты — предоставление отчета о поступлении средств и размере помощи.

Как получить выплату

Заявителям необходимо:

подать заявку через сайт благотворительного фонда по ссылке;

отправить отсканированные документы по электронному адресу: [email protected];

после получения первой части выплат следует своевременно отправить отчет о финансовой помощи.

Если есть вопросы, ответы на них можно получить, позвонив по телефонам +38 (098) 075 38 38 или +38 (063) 075 38 38.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что определенные категории семей также рассчитывают на выплату в размере 54 тысячи гривен.