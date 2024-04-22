Денежная выплата для трех категорий семей: как зарегистрироваться на помощь
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Заявления принимают онлайн
Семьи, имеющие статус ВПЛ и жители прифронтовых регионов с детьми до 18 лет, имеют право на денежную помощь от благотворительного фонда "Помощи Украине".
Подать заявление на регистрацию можно уже через сайт фонда. Об этом говорится в zayava.info.
Кто может получить денежную помощь
На финансовую помощь могут претендовать следующие категории семей:
- семьи, в которых дети пострадали из-за военных действий;
- семьи с детьми, проживающих в прифронтовых или деоккупированных населенных пунктах;
- семьи ВПЛ, имеющие несовершеннолетних детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Следует отметить, что есть одно главное условие для выплаты — предоставление отчета о поступлении средств и размере помощи.
Как получить выплату
Заявителям необходимо:
- подать заявку через сайт благотворительного фонда по ссылке;
- отправить отсканированные документы по электронному адресу: [email protected];
- после получения первой части выплат следует своевременно отправить отчет о финансовой помощи.
Если есть вопросы, ответы на них можно получить, позвонив по телефонам +38 (098) 075 38 38 или +38 (063) 075 38 38.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что определенные категории семей также рассчитывают на выплату в размере 54 тысячи гривен.