Нацбанк намагається стримати падіння гривні: що буде з курсом долара цього тижня

Курс американської валюти в України виріс за 40 гривень і Нацбанк буде щодня виходити на ринок та продавати долар, аби трохи затримати знецінення гривні. Протягом цього тижня показники на міжбанку коливатимуться в межах 39,65-40,20 гривень, а на готівковому ринку — 39,20 до 40,70 гривень.

У період 23-26 квітня в Україні на міжбанку та готівковому ринку будуть постійно коливатись показники. Про це повідомив аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

Згідно з прогнозом, курс долара в Україні в більшості кас банків до 27 квітня перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 39,20 до 40,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 39,35 до 40,65 гривні. Водночас на міжбанку буде така ситуація — 39,65-40,20 за долар.

Різниця між курсом продажу та купівлі американської валюти цими днями знаходитиметься в коридорі 20-35 копійок.

"НБУ буде змушений виходити на ринок з інтервенціями з продажу долара для підтримки гривні практично щодня, щоб "збити" негатив девальвації гривні минулого тижня. За моїми прогнозами, за 22-26 квітня Нацбанк витратить на це близько $410 млн — $630 млн. Щоденні обсяги торгів у системі Блумберг не перевищуватимуть рівні від $140 млн до $280 млн", — додав аналітик.

Курс долара в Україні станом на 23 квітня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 23 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 40,05 (продаж). Готівковий курс — 39,60 (купівля) та 39,77 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,78 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця квітня.