"Укрзалізниця" викликала обурення металургійної компанії: у чому причина

У Кривому Розі б'ють на сполох

Збільшення "Укрзалізницею" з квітня тарифної відстані для поїздів обурює криворізьку металургійну компанію, яка вважає цей крок необґрунтованим. "АрселорМіттал Кривий Ріг" говорить про штучне підняття вартості.

Про це пише "Газета Металург". Зазначається, що поїзди металургійної компанії щодня долають сотні кілометрів в складних умовах сьогодення і наразі потерпають від колосальних збитків.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" наголошують, що ці зміни спричинили зростання собівартості продукції та її подорожчання, що негативно впливає на прибутки компанії.

"Ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" з 5 квітня 2025 року плану формування поїздів, що прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла", — йдеться у повідомленні.

На думку компанії, така зміна "держаного монополіста штучна та безпідставна". Вже тривалий час металургійне підприємство намагається вийти хоча б в нуль, але наразі це не можливо. При цьому "АрселорМіттал Кривий Ріг" — єдине підприємство Криворізького регіону, яке транспортує готову продукцію металургійного виробництва до Одеського торгівельного морського порту в обсязі понад 100 тис. тонн щомісяця.

"Зазначене змінення тарифної відстані до Одеського торгівельного морського порту ми вважаємо штучним та вибірковим, а також не виключаємо ознаку цілеспрямованого економічного тиску на "АрселорМіттал Кривий Ріг"", — резюмує компанія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" обмежила використання іноземних вантажних вагонів.