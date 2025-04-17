Бенгальці воювали за Росію, але хочуть додому

Вони підписували контракти, не розуміючи змісту

Молоді чоловіки з Бангладеш, які намагалися знайти роботу за кордоном, заявляють, що їх "обманом втягнули у війну" — замість обіцяного працевлаштування вони опинилися в лавах російської армії. Смерть 22-річного юнака стала тривожним сигналом для родин, які тепер звертаються до дипломатів із проханням повернути їхніх синів.

Про це повідомив "EasternEye". Близько десяти сімей вже звернулися до посольства Бангладешу в Москві, заявляючи, що їхніх родичів обманули та змусили воювати проти України.

Реальні випадки

"Ми навіть не підозрювали, що опинимося на полі бою", — заявив 26-річний бенгалець Мохаммад Акрам Хоссейн.

Він розповів, що разом із родичем вони звернулися до агентства з працевлаштування, яке спочатку обіцяло їм роботу на Кіпрі. Згодом пропозиція змінилася — їм сказали, що робота буде в Росії, проте тільки з робочими візами. Хлопці погодилися.

"Ми підписали документи, не розуміючи, що це — контракти на службу в армії. Ми думали, що їдемо працювати", — зазнався Акрам.

Після прибуття до РФ "працівників" привезли до табору, де вже наступного дня їм видали військову форму та розпочали підготовку. Самому Хоссейну вдалося втекти й повернутися додому, однак його брат залишився служити. Він регулярно телефонує сім'ї з проханням допомогти повернутися до Бангладеш.

Родина 22-річного Мохаммеда Ясіна Шейха дізналася про його загибель під час свята Ід. Спершу їм подзвонив друг хлопця, який також служить у російській армії, а потім — російський командир.

Ясін поїхав до Росії у вересні 2024 року з надією працювати електриком у китайській компанії. Поїздку оплатили рідні. Однак у грудні він, ймовірно, вступив до армії РФ та 27 березня 2025 року загинув на фронті.

"Ми витратили багато (грошей — ред.), щоб він міг заробити, а тепер чекаємо на його тіло", — сказав дядько. Родина просить уряд допомогти повернути останки, щоб мати змогла попрощатися із сином.

Офіційна реакція південноазійської країни

Тимчасово повірений у справах Бангладеш у Москві Фархад Хоссейн повідомив, що посольство отримує звернення від родичів, які шукають своїх дітей. За його словами, наразі надійшло близько десяти запитів. Щодо Ясіна Шейха, він підтвердив, що посольство звернулося до російської сторони, але офіційного підтвердження загибелі наразі немає.

Поширена схема обману

За словами Хоссейна, більшість громадян Бангладеш, які опинилися в російській армії, підписували контракти, не розуміючи їхнього змісту. Точна кількість таких людей невідома, але місцеві ЗМІ повідомляють, що їх може бути понад 100.

У країні уже відкрили кілька справ щодо можливої торгівлі людьми. За словами поліцейського Мустафізура Рахмана, одну жінку заарештували.

"Операції щодо арешту інших тривають", — додав він.

Один із тих, хто втік із Росії, — Мохаммад Акрам Хоссейн — першим звернувся до поліції. Він розповів, що разом із групою прибув до Саудівської Аравії за паломницькою візою, а далі — до Росії, де замість обіцяної роботи їх змусили служити в армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайці, які воюють проти України, не представляють уряд КНР. Їх залучили росіяни, запропонувавши контракти та фінансову винагороду.