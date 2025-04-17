Від неї не залишилося і сліду: демонтовано відому стелу на в’їзді в Донецьку область (відео)

Зникла стела на межі Донецької та Запорізької областей"

Російські окупаційні сили зняли в’їзну стелу з написом "Донецька область" на трасі М14, що проходить між захопленими Маріуполем та Бердянськом. Ця стела розташовувалась на адміністративній межі між Донецькою та Запорізькою областями та слугувала символом приналежності території до України.

Про це повідомив Петро Андрющенко, колишній радник міського голови Маріуполя. Після демонтажу від неї не залишилось жодного сліду. Андрющенко прокоментував цей акт як свідчення того, що окупанти прагнуть повністю викреслити будь-які згадки про українську ідентичність: "Як їм пече від українського, що навіть стелу знесли задля ліквідації згадки".

Цей випадок є частиною ширшої стратегії російських військових, спрямованої на знищення української історії та культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Подібні дії спостерігаються і в Маріуполі, де російська влада руйнує історичні будівлі, замінюючи їх новобудовами, які не зберігають автентичності та культурної цінності. Зокрема, частково зруйнований бомбардуваннями Драматичний театр зараз відбудовують із застосуванням сучасних матеріалів, що експерти розцінюють як спробу фальсифікації культурної спадщини та прояв культурного геноциду.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд зараз має "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Три роки тому в цей час на території комбінату йшли важкі бої.