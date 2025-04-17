Навколо перейменування вулиці Винниченка у Львові спалахнув скандал: що кажуть письменники

Письменники опинилися проти такої ідеї

Пропозиція про перейменування вулиці у Львові, названої на честь письменника, першого глави уряду УНР Володимира Винниченка, викликала хвилю суперечок. Деякі українські письменники висловили свою думку щодо цього.

Український письменник та перекладач, засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець на своїй сторінці у Facebook поділився думкою про перейменування вулиці. Він вважає, що спочатку було б правильніше вирішити проблему російської мови у навчальних закладах нашої країни, а потім розпочинати подібні рішення.

"Щодо Винниченка, котрого я зневажаю до глибини душі. Існує негласний консенсус, за яким усі діячі минулого, котрі працювали на становлення України, є подвижниками української держави. Навіть якщо вони дурачки з нашої перспективи. Навіть такі дурачки як Винниченко. Якщо ми сприймаємо Петлюру і Скоропадського як будівничих України, якщо ми друкуємо на грошах Грушевського — Винниченко має мати місце в національному пантеоні. Ви проблему російської в навчальних закладах спробуйте вирішувати замість цього ревізіонізму нізвідки", — пише Українець.

Водночас український письменник та журналіст Юрій Винничук також висловився з тієї теми.

"І відкіля ти такий узявся?" – так і хочеться запитати добродія Винниченка, читаючи його новелі, яких у отсій книжці зібрано сім. Серед млявої, тонко артистичної та малосилої або ординарно шаблонованої та безталанної генерації сучасних українських письменників раптом виринуло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом, як саме життя, всуміш, українське, московське, калічене й чисте, як срібло, що не знає меж своїй обсервації і границь своїй пластичній творчості. І відкіля ти взявся у нас такий? – хочеться по кожнім оповіданні запитати добродія Винниченка".

Так відгукнувся Іван Франко на першу збірку оповідань Володимира Винниченка, який згодом став одним з найвидатніших наших письменників. А відтак – одним з найбездарніших політиків. І ось тепер він, як політик, перемагає письменника", — пише Винничук на своїй сторінці у Facebook.

Письменник вважає, що задля ідеї перейменування вулиці на самого Винниченка вилили "купу брехні". Він навів приклад Михайла Грушевського словами, що він "був таким самим соціалістом, як і Винниченко, він теж був проти створення армії". Винничук звертає увагу, що його пам’ятники наразі стоять на вулицях.

"І головне тут не зупинятися. Адже є в кількох містах вулиця Миколи Куліша. Того самого, який, натхненний процесом над СВУ, заходився писати музичну комедію, де головними діючими особами були Грушевський, Петлюра, Винниченко і Тютюнник. То мало бути неабияке посміховисько. Грушевський співав у тріо з Петлюрою і Винниченком. При цьому роль видатного історика мав грати карлик з довжелезною бородою, яку виносили на сцену дівчата в мазепинках і розмотували її уздовж сцени. А два позитивні персонажі – комсомолець і комсомолка – цитували б історію України-Руси. Ціле щастя, що цей фарс так ніколи й не втілився…

Не зупиняйтеся, рагулі. Попереду хмара роботи. На вас чекають десятки творців Розстріляного Відродження, бо рідко хто з них, рятуючи своє життя, не закалявся, прославляючи Сталіна і дякуючи славетним чекістам", — каже письменник.

Зазначимо, що про політичну діяльність Володимира Винниченка можна прочитати на сайті "Телеграф" у наступних матеріалах історика Сергія Махуна:

Передісторія

Голова Львівської ОВ Максим Козицький закликав перейменувати вулицю Винниченка у Львові, наголошуючи на неоднозначній історичній спадщині діяча. Він зазначив, що Львівська область стала першою областю в Україні, яка повністю очистилася від пам’яток радянської окупаційної армії.

При цьому Козицький наголосив, що вулиця Винниченка досі зберігає свою назву, хоча, на його переконання, це ім’я має неоднозначну історію.

Глава ОВА зазначив, що Володимир Винниченко:

був прихильником автономії України у складі Росії, а не повної незалежності;

критикував тих, хто підтримував ідею незалежної України, зокрема Миколи Міхновського, та мав розбіжності із Симоном Петлюрою щодо самостійності;

був проти створення окремої української армії;

І то не весь перелік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові випадково "перейменували" одну із найстаріших площ. У зв’язку з цим спалахнув скандал.