Нацбанк пытается сдержать падение гривны: что будет с курсом доллара на этой неделе

Експерт дал прогноз

Курс американской валюты у Украины вырос за 40 гривен и Нацбанк будет ежедневно выходить на рынок и продавать доллар, чтобы немного задержать обесценивание гривны. В течение этой недели показатели на межбанке будут колебаться в пределах 39,65-40,20 гривен, а на наличном рынке – 39,20 до 40,70 гривен.

В период 23-26 апреля в Украине на межбанке и на наличном рынке будут постоянно колебаться показатели. Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

Согласно прогнозу, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 27 апреля будет находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 39,20 до 40,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,35 до 40,65 гривны. В то же время, на межбанке будет такая ситуация — 39,65-40,20 за доллар.

Разница между курсом продаж и покупки американской валюты в эти дни будет находиться в коридоре 20-35 копеек.

"НБУ будет вынужден выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержки гривны практически ежедневно, чтобы "сбить" негатив девальвации гривны на прошлой неделе. По моим прогнозам, за 22-26 апреля Нацбанк потратит на это около $410 млн — $630 млн. Ежедневные объемы торгов в системе Блумберг не будут превышать уровни от $140 млн до $280 млн", — добавил аналитик.

Курс доллара в Украине на 23 апреля

По данным портала "Минфин", во вторник, 23 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40,05 (продажа). Наличный курс — 39,60 (покупка) и 39,77 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,78 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца апреля.