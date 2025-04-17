Політик звинуватив одну з найбагатших родин світу за організацію пандемії

Вихідця з України Сергія Глазьєва, відомого своїми радикальними економічними ідеями та антизахідними конспірологічними заявами, призначено секретарем Союзної держави Росії та Білорусі. На новому посту політик очолить Постійний комітет Союзної держави, який забезпечує роботу його керівних органів — Вищої державної ради та Ради міністрів.

Про призначення оголосив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він назвав його "економістом від Бога" та підкреслив, що на новій посаді він стане "керівником і мотором союзної інтеграції".

Глазьєв — уродженець Запоріжжя, який будував політичну кар’єру в Росії, зокрема на посаді міністра зовнішньоекономічних зв’язків у першому уряді Єльцина.

Сергій Глазьєв

Він здобув сумнівну популярність як противник ринкових реформ 1990-х і автор ідеї друку трильйонів рублів для стимулювання економіки. У 2015 році він закликав створити альтернативу SWIFT, оголосити дефолт за зовнішніми боргами та запровадити валютний контроль. Глазьєв також заявляв, що пандемія COVID-19 була спланована фондом Рокфеллерів у США, який, за його словами, "відповідальний за смерть 8 мільйонів людей".

Сергій Глазьєв та його син Юрій

Глазьєв також був пов’язаний із проєктом так званої "Новоросії" — у 2015 році президент РФ Володимир Путін доручив йому курувати його "економічну частину". У серпні 2016 року Генеральна прокуратура України оприлюднила записи, які вказують на участь Глазьєва в анексії Криму та організації проросійських заколотів у Харкові та Одесі. У телефонних розмовах він, зокрема, обговорював створення фейкових органів місцевої влади для підпорядкування міліції та координації з російською армією. Глазьєва підозрюють у скоєнні особливо тяжких злочинів проти національної безпеки України та позбавили державних нагород за рішенням РНБО у 2018 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Служба безпеки України викрила подвійного агента, який одночасно працював на ФСБ та військову розвідку РФ і служив інструктором на Яворівському полігоні. За даними слідства, російські спецслужби поставили перед ним завдання з ліквідації командного складу Збройних сил України на території полігону.