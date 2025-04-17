АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

У фокусі перевірки — популярні лікарські засоби

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку. Як зазначено у відповіді на запит редакції сайту "Телеграф", ще з 6 лютого 2025 року Комітет проводить перевірку дотримання законодавства про захист економічної конкуренції з боку національних виробників ліків.

У фокусі перевірки — популярні лікарські засоби, які реалізуються у великих обсягах через аптечні мережі. Особливу увагу приділено аналізу механізмів формування цін та виявленню можливих ознак завищення виробниками вартості для кінцевих споживачів.

"У межах дослідження здійснюється аналіз ціноутворення національними виробниками на лікарські засоби, які користуються найбільшою популярністю серед населення та реалізуються в найбільших обсягах в аптечному сегменті. Наразі дослідження триває. У разі виявлення під час проведення зазначеного дослідження ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції в діях суб’єктів господарювання на різних ланках реалізації лікарських засобів, Комітет вживатиме відповідних заходів у межах повноважень", — додають у Комітеті.

Відповідь на запит

Відповідь на запит

Відповідь на запит

Чітких відповідей на питання про можливу змову у Комітету наразі немає. На питання щодо можливих змов фармвиробників щодо одночасного зниження цін на ТОП-100 препаратів, АМКУ зазначив, що не має зафіксованої інформації у відповідному вигляді, аби надати відповідь.

Запит "Телеграфу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці лютого 2025 року одразу кілька великих українських фармвиробників заявили про зниження цін на найбільш затребувані ліки — до 30%. Це рішення збіглося у часі з вимогами Президента та РНБО щодо зниження вартості препаратів, що викликало підозри у можливій змові на ринку. Також ми повідомляли, що у 2024 році спостерігалося поступове зростання цін на ці ж самі позиції, що нині були здешевлені.