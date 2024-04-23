Семьи в 6 областях получат помощь: какая сумма выплаты и какие документы необходимы

Есть определенные критерии уязвимости

Жители 6 областей Украины имеют право на денежную помощь от ACTED, если отвечают определенным критериям уязвимости. Сумма такой помощи составляет 6600 гривен на одного человека семьи.

Как говорится на странице организации, размер денежной помощи составляет 2220 грн на каждого члена семьи. Она будет выплачена одним платежом на период в три месяца.

Кто имеет право на выплату

Зарегистрироваться в программе могут украинцы, проживающие в территориальных общинах, где проходит реализация программы предоставления денежной гуманитарной помощи от ACTED, и относятся к одной из перечисленных категорий уязвимости:

одинокие матери или папы, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

На начисление имеют право лица, проживающие в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Выплаты для жителей 6 областей

Донецкая область . Краматорский район: для жителей, имеющих частичные или полные разрушения жилья, нанесенные в результате активных боевых действий, и остаются проживать в таких общинах, как Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская;

. Краматорский район: для жителей, имеющих частичные или полные разрушения жилья, нанесенные в результате активных боевых действий, и остаются проживать в таких общинах, как Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская; Запорожская область . Запорожский район: Новоалександровская ОТГ (лишь четыре населенных пункта — Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка);

. Запорожский район: Новоалександровская ОТГ (лишь четыре населенных пункта — Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка); Николаевская область . Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в общинах: Николаевский район: Куцурубская, Очаковская ОТГ.

. Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в общинах: Николаевский район: Куцурубская, Очаковская ОТГ. Сумская область . Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в общинах: Ахтырский район: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ.

. Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в общинах: Ахтырский район: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ. Харьковская область . Изюмский район: Балаклейская ОТГ (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенькая, Чеполь, Шевеловка), Изюмская ОТГ. Купянский район: Великобурлукская и Ольхватская ОТГ.

. Изюмский район: Балаклейская ОТГ (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенькая, Чеполь, Шевеловка), Изюмская ОТГ. Купянский район: Великобурлукская и Ольхватская ОТГ. Херсонская область. Для жителей, имеющих частичные или полные разрушения жилья и остающиеся проживать в общинах: Бериславский район: Высокопилская ОТГ, Новоалександровская ОТГ – только по спискам от органов местной власти; Херсонский район: Белозерская ОТГ, Чернобаевская ОТГ, Херсонская ОТГ – только по спискам органов местной власти.

Как можно подать документы

Список необходимых документов для регистрации:

паспорт гражданина Украины; идентификационный код; свидетельство о рождении детей; реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту); акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Заявителю нужно позвонить по телефону 063 453 5710, чтобы зарегистрироваться на выплату. Обращаться для оформления заявки можно только в рабочее время – с 9 до 16 кроме выходных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие три категории семей в Украине имеют право на денежную помощь.