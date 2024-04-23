Если украинец получает минимальную зарплату: на какую пенсию он рассчитывает

Для выхода на отдых нужно иметь 35 лет стажа

Каждый человек в Украине имеет право на пенсионные начисления. Если он получает минимальную зарплату в 7100 гривен, то предстоящая сумма выплаты на отдыхе составит почти 2400 гривен.

Минимальная пенсия в размере 2361 гривны будет начисляться только при условии наработки 35 лет стажа. Об этом говорится в материале Oboz.ua.

Украинцы, получающие минимальную зарплату в 7 100 грн, однако имеющие 31 год стажа, в будущем будут получать пенсию в размере 2 361 грн.

Согласно данным, если у лица 31 или 35 лет стажа, то в обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. В этом случае Пенсионный фонд Украины будет производить минимальный размер выплаты — 2 361 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 600 тысячам пенсионеров в Украине осуществят перечисление выплат. Решение об увеличении пенсий будет в мае, но уже в июне доплата к выплатам начислится за 2 месяца весны. Это связано с изменениями правил подачи отчетности в Пенсионный фонд.