Немного ударит по кошельку: сколько будут стоить главные ингредиенты для кулича на Пасху в 2024 году

Цены названы в популярных супермаркетах страны

В скором времени в Украине будут праздновать Пасху. Перед этим праздником подорожают некоторые продукты для приготовления куличей. Сколько хозяйкам придется заплатить за сахар соль и муку?

"Телеграф" решил узнать, как изменились цены перед Пасхой на сахар, соль и муку. Для анализа использовались данные портала Минфин.

Цены на сахар

Согласно последним данным, средняя цена на сахар составляет 29,10 грн/кг. В марте цена была ниже – 28,85 грн/кг в среднем. В настоящее время максимальная цена на сахар достигает 32,70 грн./кг в торговой сети "Мегамаркет". Минимальная цена – 27,90 грн./кг (Auchan в апреле).

Цены на сахар в Украине.

Цены на соль

Соль морская продовольственная в супермаркетах Украины за месяц подорожала на 8,84%. В марте средняя цена составила 32,87 грн/кг, а в апреле – 35,75 грн/кг. Самая большая цена была зафиксирована в Мегамаркете (37,60 грн/кг), а самая маленькая – в Auchan (33,90 грн/кг).

Цены на соль в Украине.

Цены на муку

Цена на муку в апреле по сравнению с мартом изменилась. В марте средняя цена за 1 кг составила 22,51 грн., а в апреле – 23,23 грн. За 2 кг в прошлом месяце нужно было отдать 41,26 грн., а в апреле позиция стала дешевле – 40,15 грн.

Самая большая цена на 22 апреля зафиксирована в Novus (23,35 грн/кг за 1 кг и 45,30 грн/кг за 2 кг), а самая маленькая – в Мегамаркете (23,10 грн/кг за 1 кг и 45 ), 30 грн/кг за 2 кг).

Цены на муку в Украине.

Напомним, в Украине в 2024 году Пасху отмечают в воскресенье 5 мая.

Ранее Телеграф писал, насколько подорожали товары пасхальной корзины в 2024 году.