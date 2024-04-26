Большое предложение, низкий спрос: как это влияет на стоимость помидоров в Украине
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Фермеры вынуждены переписывать ценники
Первая небольшая поставка тепличного помидора отечественного производства уже поступила на полки магазинов. За одну неделю его стоимость упала на 20%, и есть вероятность, что такая негативная тенденция продержится в начале мая.
Как сообщили аналитики проекта EastFruit, снижение цен произошло из-за увеличения предложения товара из местных теплиц и снижения спроса. Пока его стоимость колеблется от 90 до 120 гривен, что в среднем на 20% ниже, чем неделей ранее.
Украинские фермеры говорят, что предложение товара из местных теплиц хотя и увеличилось, однако спроса на томат нет, поэтому они вынуждены были снизить цены.
Кроме того, на нашем рынке также есть и помидоры турецкого производства. Их цена составляет 75 гривен, что в среднем на 16% ниже чем неделей ранее.
"Предложение импортной продукции по-прежнему оставалось немногочисленным, однако из-за снижения спроса продавцы вынуждены были идти на уступки покупателям и также снижать цены на турецкий томат", — объясняют аналитики.
Подытоживая, специалисты говорят, что сейчас тепличный томат украинских фермеров стоит на 34% выше, чем в прошлом году в этот же период. Однако операторы рынка прогнозируют, что удешевление овоща продержится и на следующей неделе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит сейчас первая ранняя капуста в Украине.