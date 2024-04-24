Ціна може сягнути рівня 2020 року: популярний овоч продовжує рекордно дешевшати

Мінімальна вартість складає 8 гривень

Разом з негативною ціновою тенденцією на цибулю продовжує рекордно дешевшати морква. Це відбувається через погану якість і є ймовірність, що вартість падатиме надалі.

Наразі її цінник коливається від 8 до 10 гривень і за поточним курсом долара це дорівнює всього 20 центів. Згідно з інформацією аналітиків проєкту EastFruit, у 2020 році морква коштувала всього 17 центів за кілограм.

За словами аналітиків, зниження вартості відбувається через погіршення якості моркви, адже не всі виробники можуть зберігати її до травня. Найбільше здорожчання на цей товар відбувається наприкінці квітня-травня і потім вже ціни або стабілізуються, або падають, адже на ринок виходить нова рання продукція.

Наразі пропозиція моркви в Україні зростає, що також може призвести до подальшого падіння ціни, як у 2020 році. Серед невизначених факторів, які також впливають на вартість у травні — здатність фермерів відновити зростання ранніх овочів в неокупованих та деокупованих південних регіонів України.

"Україна поки що не здійснює масштабного експорту моркви, попри порівняно низькі ціни, через проблеми з якістю та відсутність досвіду в цій сфері. Для багатьох фермерів вирощування моркви минулого сезону стало першим подібним досвідом" — резюмували фахівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що основний продукт, який вживається багатьма українцями, виріс в ціні.