К Пасхе в Украине резко изменились цены на два популярных овоща

Стоимость одного из овощей изменилась почти на 30 гривен

За несколько дней по Пасхи, которую в Украине празднуют 5 мая, в крупных супермаркетах изменились цены на различные продукты и овощи, в том числе на молодую капусту и огурцы. Они стали значительно дешевле.

Информация об этом опубликована на портале "Минфин". Отмечается, что больше всего упал ценник на капусту, поскольку за последний месяц овощ подешевел почти на 30 гривен.

Цены на огурцы также не стоят на месте и меняются буквально с каждой неделей. Однако в последнее время этот овощ начинает стремительно дешеветь.

Так, один килограмм молодой капусты в конце апреля и начале маю продают по цене 43,47 гривны. Еще в прошлом месяце стоимость составляла 72,83. Разница в цене составляет 29,36.

Также отмечено изменение стоимости гладких огурцов. Килограмм овоща продают сейчас по 124,44 грн, а за месяц до этого — по 142,50. А длинноплодные огурцы подешевели 113,46 до 109, то есть на 4,46.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в 2024 году. В нее входят колбаса, ветчина, яйца, сливочное масло и сыр твердый.