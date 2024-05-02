Забудьте уже о 39 за доллар: каким будет курс в Украине во второй половине 2024 года

Прогнозы неутешительны

В этом году в Украине курс американской валюты может колебаться в пределах 40-41 гривны. По словам банкира, от Национального банка Украины не следует ожидать снижения доллара до 39 гривен.

Как рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в эфире телемарафона, все показатели рынка контролирует Национальный банк. Он, вероятно, во вторую половину 2024 года выставит курс в пределах 40-41 гривны за доллар.

"Все, что происходит с гривной, происходит по желанию Национального банка. Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, пожалуй, на второе полугодие выведет гривну куда-то в диапазон 40-41 и будет держать там... Никто не будет уже припускать к 39", — объяснил он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 мая

По данным портала "Минфин", в четверг, 2 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,77 (покупка) и 39,87 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,63 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком году курс доллара по 54 гривны может быть реальным в Украине.