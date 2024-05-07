Некоторые семьи получат 10 800 или 14 400 грн: при каких условиях и кто имеет право на эту выплату

Надо собрать 14 документов

Семьи в Украине, которые усыновили ребенка или детей, имеют право на денежную помощь от СОС Детские городки в размере 10 800 гривен или 14 400 гривен. Для этого им нужно соответствовать определенным условиям и предоставить конкретные документы.

Как говорится на сайте организации, в программе могут принять участие 4 категории семей. Эта денежная помощь не распространяется на семьи, где супруги усыновили ребенка жены или мужа.

Кто получит выплату

В программе принимают участие:

Заявители, усыновившие ребенка (детей) с инвалидностью,

Заявители, усыновившие двух и более детей,

Заявители, являющиеся внутриперемещенными лицами,

Заявители, усыновившие ребенка (детей) в возрасте старше 5 лет (на момент усыновления).

Размер денежной помощи составляет 10800 гривен – в случае усыновления одного ребенка. А также 14400 гривен – в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Сумма выплаты поступает одним платежом.

Какие документы нужно подать

Заявителю нужно собрать следующие официальные бумажки:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;

оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей), в случае ID – копия ID;

копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страницу паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справку о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копию РКНУНП заявителя (законного представителя ребенка);

копию решения суда об усыновлении ребенка (детей); копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;

информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица заявителя (при наличии);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи; другие документы при необходимости.

Для получения денежных выплат нужно зарегистрироваться онлайн:

форма для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей);

форма для усыновителей.

После положительного решения о предоставлении помощи представители фонда свяжутся с заявителем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 категории семей в Украине получат 16 тысяч гривен на отдых и оздоровление детей.