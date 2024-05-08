Жители двух областей получат компенсацию: при каких обстоятельствах и кому она выплатится

Лицам сделают банковскую карту со специальным режимом

Клиенты Ощадбанка могут получить денежную компенсацию, если они пострадали в результате подрыва российскими военными Каховской ГЭС. Это касается жителей Херсонской и Николаевской областей.

Для этого нужно обратиться в любое отделение областного управления украинского банка, как сообщили в пресс-службе. Для таких украинцев будет сделана специальная карта со специальным режимом использования.

На такое начисление можно обращаться с 29 апреля 2024 года.

Компенсация выделится за объекты недвижимого имущества жилищного назначения, поврежденные/уничтоженные в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции в результате вооруженной агрессии Российской Федерации для лиц, не оформивших единовременные выплаты или государственный жилищный сертификат.

Таким образом, банк обеспечил реализацию определения Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, вызванные подрывом плотины Каховской гидроэлектростанции".

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кому из украинцев насчитают 10 800 или 14 400 гривен.