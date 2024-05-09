Спрос превышает предложение: в Украине продолжает дорожать популярный овощ

Минимальная стоимость составляет 9 гривен

Вместе с луком в Украине продолжает дорожать еще один овощ борщового набора — морковь. Такая тенденция держится из-за снижения запасов продукта в украинских хозяйствах и роста спроса на него.

Фермеры, еще имеющие на складах определенные запасы моркови, решили повысить отпускные цены. Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, в настоящее время ее стоимость колеблется от 9 до 15 гривен за кило, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам игроков украинского рынка, количество покупателей увеличилось из-за сезонного сокращения товара в местных хозяйствах. Как следствие – дефицит качественной моркови.

Стоит добавить, что в прошлом году произошла аналогичная ситуация, однако стоимость моркови была в среднем в 3,4 раза выше, чем в текущем сезоне.

Напомним, ранее Телеграф писал, что тепличные томаты и огурцы в Украине продолжают дешеветь. За одну неделю стоимость помидоров упала на 30%, а огурцов – на 20%. Такая ситуация произошла из-за избытка этих продуктов на рынке и сниженного спроса.