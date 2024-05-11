Встигніть придбати на вихідних: в Україні знизилася ціна на популярне м’ясо

Ціни залежать від торгівельної мережі

Після Великодня в українських супермаркетах встановили нові ціни на низку популярних продуктів. Так, змінилася вартість деяких позицій курятини, зокрема, трохи здешевшали стегна та філе.

"Телеграф" зібрав інформацію про ціни на курятину в кількох популярних торгівельних мережах України. Допоміг нам у цьому портал "Мінфін".

Ціни на курячі стегна у магазинах

Якщо порівнювати ціни на курячі стегна у квітні-травні, то бачимо, що нині вартість м’яса зросла. У квітні середня ціна складала 111,08 грн, тоді як у травні — 117,95 грн.

Однак, якшо порівняти ціни на стегна за кілька днів, бачимо, що 10.05 та 11.05 супермаркети пропонують стегна за 117,95, тоді як 08.05 та 09.05 ціна на них була 126,00 грн.

При цьому у супермаркеті Novus за кілограм курячих стегенець просять 136,00 грн, а у Megamarket 99,90 грн.

Ціни на куряче філе

Протягом тижня середня ціна на куряче філе залишалася незмінною — 166,63 грн. Однак, перед вихідними, а саме у п’ятницю, бачимо зниження середньої вартості філе до 163,30 грн.

При цьому у мережі магазинів Megamarket ціна на куряче філе найбільш приваблива, а саме 159,00 грн.

В супермаркетах Auchan за кілограм філе просять 163,90 грн, а в Novus — 167,00 грн.

Ціни на курячі гомілки

У порівнянні з філе та стегнами, ціни на курячі гомілки не просіли. Середня вартість ніжок зросла 08.05 до 84,45 грн за кг і продовжує залишатися на такому ж рівні.

Якщо ж порівнювати із цінами на гомілки у квітні, то середня вартість курячих ніжок зросла аж на 14,95 грн. При цьому, найвигідніша пропозиція у мережі магазинів Megamarket, де за кілограм гомілок просять 79,90 грн. В супермаркетах Novus за такий самий обсяг просять 88,99 грн, тобто майже на десятку більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те скільки нині коштує полуниця. Ціни приємно вразять.