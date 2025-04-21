Все залежить від одного фактору: скільки часу можна зберігати яйця, аби не отруїтися

Не зберігайте яйця надто довго, аби не отруїтися

Після Великодня віряни частуються смачними пасками, м'ясними стравами та великодніми яйцями. Деякі варять одразу кілька десятків яєць, які їдять самі та пригощають рідних і близьких. Однак важливо вчасно з'їсти яйця, аби не отруїтися.

Скільки часу можна зберігати великодні яйця, залежить від того, де їх зберігати. Краще робити це у холодильнику, аніж при кімнатній температурі. "Телеграф" розкаже, скільки можна зберігати крашанки, щоб це було безпечно для здоров'я.

Скільки зберігаються варені яйця

Великодні варені яйця найкраще зберігати у холодильнику. При температурі -4 їх можна тримати до тижня. Це стосується навіть пофарбованих яєць. Однак шкаралупа повинна бути цілою, аби туди не потрапили бактерії.

Зберігання яєць на Великдень, фото Freepik

Однак якщо яйця зберігалися при кімнатній температурі, їх можна споживати не більше 12 годин. А все тому, що там можуть з'явитися бактерії. Якщо ви відчули поганий запах — неодмінно їх викидайте.

Як продовжити термін зберігання яєць

Зберігайте великодні яйця при температурі не вище, ніж -4.

Не допускайте перепадів температур у зберіганні яєць.

Не варто мити яйця перед зберіганням.

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