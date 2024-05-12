Ціни злетять? Скільки коштує паливо в Україні на різних заправках і коли чекати на подорожчання

Вартість палива на різних АЗС відрізняється

Середні ціни на бензин в Україні коливаються у районі 50 гривень. Однак все може зміниться вже скоро.

Так, за даними сайту auto.ria, зараз ціни на бензин становлять від 52,44 грн/л (А-92) до 59,48 грн/л. Бензин А-95 при цьому ви можете придбати за 55.84 грн/л. За літр дизпалива можна віддати загалом 53,53 грн/л. А ось цінник на автогаз встановлений на рівні 26,95 грн.

Зверніть увагу, що вартість палива на різних АЗС відрізняється (станом на 11 травня):

При цьому важливо зазначити, що нещодавно Кабмін схвалив проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо акцизного податку, серед положень якого – підвищення акцизних ставок на пальне. Що, певно, призведе до зростання цін на нього на АЗС. Зокрема, на бензини ставки пропонується збільшити до 359 євро за 1000 літрів – із поточних 213,5 євро. Тобто підвищення становитиме одразу 145,5 євро. Втім, панікувати не варто – цієї цифри планується досягти у 2028 році, підвищуючи акциз щороку та плавно.

Документ також передбачає графік щорічного збільшення таких ставок – у період з 1 липня 2024 року до 31 грудня 2027-го. Таким чином, ймовірно, перший етап підвищення відбудеться вже цього літа.

Схвалений урядом документ передбачає збільшення акцизу до 2028 року на бензини на 145,5 євро за 1000 літрів – із поточних 213,5 до 359 євро. А крім того:

на дизель – на 190,5 євро, із поточних 139,5 до 330 євро;

на скраплений газ — на 225 євро, з поточних 52 до 277 євро.

Втім, остаточного рішення про підвищення акцизних ставок ще не ухвалено. Цьому передуватиме:

обговорення та голосування за нього народними депутатами;

підписання документа президентом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мобілізація може вплинути на ціни в Україні.