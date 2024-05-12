В Украине резко упали цены на популярную ягоду: аналитики назвали причину

Падение цен еще может продолжиться

На текущей неделе в Украине резко снизились цены на клубнику. Основной причиной этого явилось увеличение предложения этой ягоды из хозяйств западных областей.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По их данным, спрос на эту ягоду производители характеризуют как низкий. Из-за жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту скоропортящуюся продукцию.

Отмечается, что накануне минувших выходных клубнику из пленочных теплиц фермеры продавали не дешевле 60–100 грн/кг. Однако уже в начале этой недели, когда южные и западные области начали собирать ягоду на открытом грунте, цены упали сразу на 40% — до 35-60 грн/кг.

Сейчас предложение местной клубники на украинском рынке еще не достигло своего пика, а более массово сбор этой ягоды начнется ближе к концу текущего месяца. При этом цены на клубнику уже опустились ниже уровня прошлого года.

По данным аналитиков, в аналогичный период прошлого года предложение клубники на украинском рынке были значительно ниже, чем сегодняшние, учитывая достаточно позднее начало сезона реализации. Поэтому отпускные цены на клубнику в Украине были в среднем на 40% выше, чем сегодня.

Напомним, после Пасхи в украинских супермаркетах установили новые цены на ряд популярных продуктов. Так, изменилась стоимость некоторых позиций курятины, в частности, немного подешевели бедра и филе.