Наступление РФ на Харьковщине: вырастет ли курс доллара из-за обострения на фронте

Украинцы могут спровоцировать спрос на валюту

Новая неделя в Украине принесет вероятное удорожание доллара из-за увеличения спроса на него. Национальный банк будет держать курс так, чтобы он не перевалил за 40 гривен.

Активизация спроса на американскую валюту может продолжаться из-за тревожных настроений населения, которые, в свою очередь, стали причиной наступление российской армии в Харьковской области. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН.

"В новом обострении на фронте есть определенная эмоциональная составляющая, которая может вызвать рост спроса на наличную валюту как у населения, так и у небольшого бизнеса", — говорит он.

Шевчишин резюмирует, что такая ситуация будет давить на курс, но Нацбанк не позволит ему вырасти за 40 гривен в течение 13-19 мая.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 мая

По данным портала "Минфин", в понедельник, 13 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 39,98 (продажа). Наличный курс — 39,85 (покупка) и 39,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,72 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько стоит доллар в киевских обменниках и банках в начале недели.