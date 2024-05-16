Надбавка к пенсии выплатится автоматически: при каких условиях украинцы получат повышенные выплаты

Средства осуществятся на банковскую карту

Некоторые украинцы получат доплату к пенсии Всемирной продовольственной программы ООН. Сумма надбавки определяется Пенсионным фондом автоматически.

Лицам также нужно отвечать еще трем критериям. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью".

Кто может получить доплату к пенсиям

Доплата к пенсиям от ООН предоставляется:

лицам с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью.

При этом нужно отвечать еще трем критериям:

Потенциальный получатель доплат не должен получать пенсию более 3250 гривен, ведь помощь от ООН рассчитывается как разница между этой суммой и размером получателя. Получатель должен проживать на территории подконтрольной Украине. Человек не должен получать другие выплаты от международных организаций (например, от ООН или ЮНИСЕФ), или государственные выплаты (для ВПЛ, на закупку твердого топлива в отопительный сезон и т.п.).

Как пенсионерам получить надбавку к своим выплатам

Сумму доплаты будет рассчитывать Пенсионный фонд Украины, и она будет назначаться автоматически на основе имеющихся в базе данных. Доплаты придут на банковскую карту или Укрпочту — в зависимости от того, где пенсионер получает пенсию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров получит повышенную выплату в июне.