Надбавка к пенсии выплатится автоматически: при каких условиях украинцы получат повышенные выплаты
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Средства осуществятся на банковскую карту
Некоторые украинцы получат доплату к пенсии Всемирной продовольственной программы ООН. Сумма надбавки определяется Пенсионным фондом автоматически.
Лицам также нужно отвечать еще трем критериям. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью".
Кто может получить доплату к пенсиям
Доплата к пенсиям от ООН предоставляется:
- лицам с инвалидностью с детства;
- детям с инвалидностью.
При этом нужно отвечать еще трем критериям:
- Потенциальный получатель доплат не должен получать пенсию более 3250 гривен, ведь помощь от ООН рассчитывается как разница между этой суммой и размером получателя.
- Получатель должен проживать на территории подконтрольной Украине.
- Человек не должен получать другие выплаты от международных организаций (например, от ООН или ЮНИСЕФ), или государственные выплаты (для ВПЛ, на закупку твердого топлива в отопительный сезон и т.п.).
Как пенсионерам получить надбавку к своим выплатам
Сумму доплаты будет рассчитывать Пенсионный фонд Украины, и она будет назначаться автоматически на основе имеющихся в базе данных. Доплаты придут на банковскую карту или Укрпочту — в зависимости от того, где пенсионер получает пенсию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров получит повышенную выплату в июне.