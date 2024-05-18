Клубника на украинских прилавках подешевела почти на полсотни: сколько придется заплатить в мае

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В мае 2024 года в украинских супермаркетах упали цены на клубнику. Теперь она стоит почти на 60 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Волна", ссылаясь на данные портала Минфин. Так, в апреле средняя стоимость клубники составила 192,14 грн/кг. Однако уже в середине мая она подешевела до 134,45 грн/кг.

По данным сервиса GoToShop, цены на клубнику в супермаркетах на 18 мая выглядят так:

Новус – 39,99 грн. за 250 г и 59,99 грн. за 500 грамм, а также 129,00 грн. за килограмм,

МегаМаркет – 85,10 грн. за 250 грамм и 226,80 грн. за 500 грамм,

Варус – 169,90 грн. за килограмм,

Ашан – 139,90 грн. за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на текущей неделе в Украине резко снизились цены на садовую землянику (клубнику). Основной причиной этого стало увеличение предложения этой ягоды по хозяйствам западных областей. Из-за жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту скоропортящуюся продукцию. Отмечается, что накануне минувших выходных землянику садовую из пленочных теплиц фермеры продавали не дешевле 60–100 грн/кг. Однако уже в начале этой недели, когда южные и западные области начали собирать ягоду на открытом грунте, цены упали сразу на 40% — до 35-60 грн/кг.