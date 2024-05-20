Грошова допомога здійснюється в одному місті: який документ треба мати переселенцям

Реєстрація триватиме 4 дні

Мешканці Бахмута та району мають отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Реєстрація на виплату проводиться у Жовтих Водах.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян міста Жовті Води у Telegram. Подання заяви на допомогу продовжиться протягом 4 днів.

З 20 до 24 травня, з 10.00 до 13.00, Центр підтримки бахмутян, розташований за адресою: вулиця Авангардна 94 у Жовтих Водах запрошує вас на попередній запис для реєстрації.

Для реєстрації необхідно мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що домогосподарствам виплатять фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї в Донецькій області, а саме в місті Білозерське Покровського району.

Згідно з даними, особам треба відповідати мінімум 4 критеріям вразливості.