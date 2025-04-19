"Великоднє перемир'я": що відбувається на різних ділянках фронту та чи є припинення вогню

На деяких ділянках фронту ситуація залишається без змін, на інших бойові дії тимчасово вщухли

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир'я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир'ям і не пахне.

Про це пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Його інформацію підтверджує низка українських інформаційних каналів.

"Бої на фронті досі тривають. Росія порушує свої ж обіцянки і не припиняє вогонь", – коротко повідомив Коваленко.

Канал "Бахмутський демон" зазначає, що під Покровськом жодного припинення вогню немає. Також канал послався на дані ресурсу DeepState, який стверджує, що стріляти росіяни не припинили на жодному з напрямків фронту.

"Поки не пахне зупинкою бойових дій в нас взагалі під Покровськом. За даними DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни. Я підтверджую це як по власному напрямку, так і по тому що знаю від пациків", – сказано у дописах.

Канал "Офіцер", який веде військовий ЗСУ, відзначає, що ситуація "хаотична". Десь припинення вогню дійсно працює, десь продовжується стрілянина, а росіяни намагаються штурмувати українські позиції.

"Де-не-де якесь затишшя є по фронту, але аналізуючи обстановку по всій ЛБЗ з різних напрямків, стає очевидним, що це не однозначно всюди, немає чіткої тенденції до спадання, просто все якось хаотично: десь тихо, десь ні, але в основному охарактеризувати можна дуже просто: х**ня і на*балово", – резюмував військовий.

Запорізький моніторинговий канал "Гнила Черешня" повідомив, що починаючи з 23:00 19 квітня росіяни двічі обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та околиці. Таким чином, "перемир'я" і тут не працює.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що припинення вогню не діє на низці напрямків. На деяких інших реально стало значно тихіше.

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше", – зазначив він.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.