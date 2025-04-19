Військовому заборонили читати лекцію в Могилянці: причина дивує (фото)

Лекцію довелося читати на вулиці

Українському військовослужбовцю заборонили прочитати лекцію у стінах Києво-Могилянської академії. Комітет з етики ухвалив, що той "занадто правий".

Про це повідомив командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБР, майор Дмитро Кухарчук у своєму Instagram. Він зазначав, що лекція була на тему "Героїчна порода: від старої України до Третіх визвольних змагань"

"Керівництво академії — в особах Сергія Квіта, Дмитра Мазіна і Владислави Осьмак — заборонило лекцію українського військового, який пройшов пекло найгарячіших ділянок фронту, Євгена Врядника, друга Жекуса. Йому відмовили через висновок так званого "комітету з етики" — мовляв, він занадто правий, аби читати в академії лекції", — написав Кухарчук.

Він зазначив, що вже зв’язувався з Мазіним та Осьмак і попереджав про те, що подібна ситуація неприпустима і вимагатиме публічної оцінки.

"Бо питання не лише в одній відмові — питання в тому, чому сьогодні військовий — ворог в академії, яка завжди була оплотом українського духу. Чому ці люди беруть участь в освітньому процесі? Чого вони навчать студентів? Ненавидіти армію? Зневажати жертву? Цуратися правди, якщо вона незручна?", — додав він

Як повідомлялося раніше, 18 квітня група підлітків натовпом напала на військовослужбовця і побила його. Поліція вже затримала двох 17-річних парубків.