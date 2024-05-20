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Денежная помощь осуществляется в одном городе: какой документ нужно иметь переселенцам

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 20 мая 2024, 15:30
Гривна. Фото Pixabay

Регистрация продлится 4 дня

Жители Бахмута и района должны получить денежную помощь от международных организаций. Регистрация на выплату проводиться в Желтых Водах.

Об этом сообщили в Центре поддержки бахмутян города Желтые Воды в Telegram. Подача заявления на помощь продлиться в течение 4 дней.

С 20 по 24 мая, с 10.00 до 13.00, Центр поддержки бахмутян расположен по адресу: улица Авангардная 94 в Желтых Водах приглашает вас на предварительную запись для регистрации.

Для регистрации необходимо иметь при себе справку внутри перемещенного лица (ВПЛ).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что домохозяйствам выплатят финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи в Донецкой области, а именно в городе Белозерское Покровского района.

Согласно данным, лицам нужно соответствовать минимум 4 критериям уязвимости.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Сумщина #Харьковщина #Денежная помощь