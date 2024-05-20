Денежная помощь осуществляется в одном городе: какой документ нужно иметь переселенцам
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Регистрация продлится 4 дня
Жители Бахмута и района должны получить денежную помощь от международных организаций. Регистрация на выплату проводиться в Желтых Водах.
Об этом сообщили в Центре поддержки бахмутян города Желтые Воды в Telegram. Подача заявления на помощь продлиться в течение 4 дней.
С 20 по 24 мая, с 10.00 до 13.00, Центр поддержки бахмутян расположен по адресу: улица Авангардная 94 в Желтых Водах приглашает вас на предварительную запись для регистрации.
Для регистрации необходимо иметь при себе справку внутри перемещенного лица (ВПЛ).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что домохозяйствам выплатят финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи в Донецкой области, а именно в городе Белозерское Покровского района.
Согласно данным, лицам нужно соответствовать минимум 4 критериям уязвимости.