"Наші дії є та будуть дзеркальними": Зеленський розповів, чи працює "Великоднє перемир'я"

Зеленський повідомив, що буде очікувати на оновлення інформації щодо ситуації на фронті, починаючи з 00:00 20 квітня

Ситуація на всіх напрямках фронту після оголошення Кремлем так званого "Великоднього перемир'я" різниться залежно від того, де саме ведуться бойові дії. На території Курської та Бєлгородської області тривають бої та продовжуються атаки російських окупантах, в той час, як на низці інших напрямків дійсно встановилася тиша.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За словами президента, Україна буде дзеркально реагувати на дії Росії.

"На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше. Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", – відзначив президент.

Зеленський повідомив, що буде очікувати на оновлення інформації щодо ситуації на фронті, починаючи з 00:00 20 квітня. Він додав, що зараз можна побачити, хто насправді був причиною війни та масових смертей із самого початку.

"Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії", – резюмував президент.

Нагадаємо, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир'я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир'ям і не пахне.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.