Христос Воскрес! Найкращі привітання зі світлим Великоднем 2025 українською своїми словами, листівки

20 квітня не забудьте привітати своїх близьких зі світлим святом

Світле Христове Воскресіння — одне з найважливіших релігійних свят, присвячене пам’яті про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. 2025 року християни східного обряду зустрічають Великдень 20 квітня. З цього дня заведено вітатись словами "Христос Воскрес!" і відповідати "Воістину Воскрес!".

У церковне свято православні віряни та греко-католики в Україні приносять у храм для освячення великодні кошики. Традиційно в них має бути пасхальний хліб — паска, і крашанки.

Великдень — це світле і радісне свято, яке наповнене привітаннями та теплими словами на честь Воскресіння Спасителя. "Телеграф" щиро вітає своїх читачів зі Світлим Христовим Воскресінням 2025! Ми підготували для вас оригінальні листівки, вітальні картинки та зворушливі побажання своїми словами українською мовою — щоб свято 20 квітня стало по-справжньому світлим і незабутнім!

З Великоднем 2025: яскраві листівки і душевна проза

Вітаю з Великоднем та щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай з цим святом весна для тебе подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут сім’ї.

Зі світлим Великоднем! Хай свято подарує спокій та радість! Нехай всі рідні зберуться за святковим столом та у теплому сімейному колі обміняються теплими обіймами та великодніми цілунками! Добра вам та всіляких благ, Божого прощення та благословення!

Вітаю з Великоднем. Бажаю щастя та здоров’я, миру та любові, радості та світлої надії, віри та натхнення, гармонії та доброти. Нехай Господь укриває від злиднів, нехай твоє серце дарує турботу та щирі співчуття оточуючим.

Вітаю з Великоднем та від усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті. І нехай на цій сторінці панує щастя, кохання та віра. Будьте здорові та живіть у мирі.

Вітаю с Великоднем. Нехай у двері постукає удача, нехай у серце постукає любов, нехай велика радість цього свята наповнить твоє життя щирими надіями та почуттями. Бажаю блакитного неба та миру, здоров’я усій сім’ї та добробуту.

Нагадаємо, що після Великодня настають поминальні дні. "Телеграф" розповідав про народні прикмети у Радоницю 2025.