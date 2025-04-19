Великдень 2025: найкращі привітання у картинках для близьких

Привітайте рідних і близьких з великим святом

Великдень — світле свято, яку відзначають християни в усьому світі. Воно символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. До свята відбувається ретельна підготовка: віряни дотримуються посту, прибирають у домівках, печуть паски, фарбують яйця та каються у гріхах.

До Великодня віряни дотримуються посту, тривалістю 48 днів. Під час нього діють суворі обмеження у їжі. Зокрема, не можна їсти м'ясо, рибу, яйця та молочне. Обов'язковою справою до свята є сповідь. Люди розповідають священнику свої гріхи та каються в них, а після цього йдуть до причастя — приймають тіло і кров Ісуса Христа у вигляді хліба та вина.

У Чистий четвер або Велику суботу віряни традиційно печуть паски та фарбують яйця. Водночас важливо, щоб до свята було прибрано вдома. У суботу або неділю, залежно від конфесії, християни йдуть до храму, щоб освятити великодній кошик. Туди кладуть ковбасу, паску, яйця, сир, хрін.

Великдень проводять разом з рідними та близькими, у спокійній атмосфері. У цей день традиційно пригощаються освяченими смаколиками та непісними стравами. З нагоди свята "Телеграф" підготував теплу добірку картинок і листівок з Воскресінням Христовим. Надсилайте їх рідних, близьким, друзям і знайомим, щоб розділити радість великого свята.

Картинки з Великоднем 2025 року

З Воскресінням Христовим

Листівка з Великоднем

Вітаємо з Великоднем

Христос Воскрес

Картинка з привітанням до Великодня

З Великоднем

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