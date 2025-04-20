"Слабка та жалюгідна людина": конгресмен США розкритикував Путіна та його "Великоднє перемир'я"

Конгресмен вважає, що довіряти Путіну та його "перемир'ю" не варто

Так зване "Великоднє перемир'я" на фронті в Україні, яке оголосив російський правитель Володимир Путін, однозначно є фейковим. Неможливо довіряти тому, хто вже продемонстрував повну зневагу до міжнародних норм та людських життів.

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії США Джо Вілсон. Він зазначив, що історія запам'ятає Путіна виключно як "слабку й жалюгідну людину".

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й цілковиту розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове великоднє перемир'я, поки продовжує вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні. Історія запам'ятає його як слабку і жалюгідну людину", – написав конгресмен.

Нагадаємо, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир'я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир'ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках дійсно стало тихіше, але це може бути пов'язано з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.