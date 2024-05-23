Курс валют в обмінниках Києва: долар рухається вгору

Ціна на євро стабілізувалася

Курс долара повільно зростає, це пов'язано із завершенням періоду сплати податків бізнесом. Коливається валюта біля позначки 40 гривень.

Євро став "топтатися" на місці. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,82 грн

Євро (EUR): 43,11 грн

Злотий (PLN): 10,09 грн

Канадський долар (CAD): 29,12 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,51 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,08 грн

Євро (EUR): 43,55 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,30 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,84 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся на декілька копійок.

Купівля: 40,03 грн

Продаж: 40,13 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара протягом 2024 року. НБУ повністю контролює ситуацію на ринку, намагається привчити людей не створювати паніку, коли курс коливається в межах 10-20 копійок, а також поступово наближаючи до 40-41 гривні.