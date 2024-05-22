Грошова допомога та гігієнічний набір для сімей: де йде реєстрація на виплату та гуманітарку

Заявникам треба принести 5 документів

Мешканці Харківської області мають право на певні виплати. Реєстрація на одну з таких грошових допомог та видачу гігієнічних наборів від ЮНІСЕФ проводитиметься в Богодухівській міській раді.

Як мовиться на сторінці Facebook міської ради, на виплату розраховують жителі міста Богодухів, сіл Семенів Яр, Москаленки, Мусійки, Паляничники, які є сім'ї з дітьми від 0 до 18 років. Реєстрація проходитиме за попереднім записом.

Приймання заявок на нарахування починається 22 травня 2024 року в приміщенні К3 "Богодухівській ліцей №2". Він працюватиме з 9 ранку до 15 годин дня кожного дня, окрім вихідних.

Документи, які необхідні для реєстрації:

паспорт громадянина України (оригінал) одного з батьків;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (оригінал);

свідоцтво про народження дитини/дітей (діти віком від 14 років — ID карта);

реквізити установи банку, де буде отримана грошова допомога (IBAN);

довідка про доходи за попередні 6 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особам, які постраждали від воєнних дій, отримають від 15 до 30 тисяч гривень.