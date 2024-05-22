Грошова допомога та гігієнічний набір для сімей: де йде реєстрація на виплату та гуманітарку
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Заявникам треба принести 5 документів
Мешканці Харківської області мають право на певні виплати. Реєстрація на одну з таких грошових допомог та видачу гігієнічних наборів від ЮНІСЕФ проводитиметься в Богодухівській міській раді.
Як мовиться на сторінці Facebook міської ради, на виплату розраховують жителі міста Богодухів, сіл Семенів Яр, Москаленки, Мусійки, Паляничники, які є сім'ї з дітьми від 0 до 18 років. Реєстрація проходитиме за попереднім записом.
Приймання заявок на нарахування починається 22 травня 2024 року в приміщенні К3 "Богодухівській ліцей №2". Він працюватиме з 9 ранку до 15 годин дня кожного дня, окрім вихідних.
Документи, які необхідні для реєстрації:
- паспорт громадянина України (оригінал) одного з батьків;
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (оригінал);
- свідоцтво про народження дитини/дітей (діти віком від 14 років — ID карта);
- реквізити установи банку, де буде отримана грошова допомога (IBAN);
- довідка про доходи за попередні 6 місяців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особам, які постраждали від воєнних дій, отримають від 15 до 30 тисяч гривень.