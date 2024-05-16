Від 15 до 30 тис грн для осіб, що постраждали від воєнний дій: в якому місті виплачується допомога

Для цього треба написати заяву та зібрати документи

Херсонці, які постраждали від воєнних дій, пов'язаних із російської агресією, отримають одноразову адресну грошову допомогу, розмір якої коливається від 15 тисяч до 30 тисяч гривень.

Таку виплату можна отримати від громадських організацій та Херсонської міської військової адміністрації. Про це мовиться у "Херсон Online".

Який розмір допомоги та хто має право на неї

Громадянам, які отримали травми (поранення, ушкодження, ураження тощо):

цивільним повнолітнім особам, в розмірі 15 000 грн;

одному із батьків або законних представників малолітніх та неповнолітніх дітей, в розмірі 20 000 грн.

Окрім того, особам, що зобов'язалися поховати мешканців населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, які загинули або померли внаслідок отриманих травм (поранень, ушкоджень, уражень тощо) внаслідок воєнних дій на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України для організації заходів, пов’язаних із їх похованням, передбачено виплату в розмірі 30 000 грн.

Куди треба написати заяву та які документи треба зібрати

Згідно з даними, херсонцю треба надати заяву на ім’я начальника Херсонської міської військової адміністрації (наразі це Мрочко Роман Миколайович) та копії таких документів: паспорта громадянина України заявника;

реєстраційного номера картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер) заявника;

довідки із зазначенням реквізитів рахунку, відкритого на ім’я заявника в банківській установі.

Для заявників, які здійснювали поховання особи, що загинула (померла внаслідок поранення):

оригінал та копію лікарського свідоцтва про смерть загиблого (померлого);

Для заявників, які зазнали порання під час обстрілів, зокрема дітей:

документ з медичного закладу, який засвідчує стан здоров’я особи, що зазнала поранення; копія свідоцтва про народження дитини (за потреби).

Список документів та заяву треба подати до районних рад у Херсоні (Дніпровської, Суворівської або Корабельної залежно від місця Вашого проживання) або до ЦНАПУ.

Якщо з'являться будь-які запитання, можна звернутись за номерами:

(098) 958-17-83;

(050) 040-44-24;

(098) 958-17-90.

Гарячі лінії УСЗН:

у Дніпровському районі міста Херсон: +380992535491;

у Суворівському районі міста Херсон: +380664479236;

у Корабельному районі міста Херсон: +3805087-51-141.

Окрім того, є гаряча лінія ЦНАПУ — +380503157598.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в 4 областях України виплатиться допомога в розмірі 10 800 гривень.