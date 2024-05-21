Мешканці двох міст можуть поновити виплати для ВПО: куди українцям треба звернутись

Розмір виплати складає від 2 до 3 тисяч гривень

Мешканці Харківщини, які повторно евакуюються із небезпечних регіонів, отримають виплати ВПО. Розмір нарахування складає 2 тисячі гривень та 3 тисячі гривень, залежно від категорії осіб.

Як повідомили в Мінреінтеграції, особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати. На поновлення статусу мають право українці, які включені до списків евакуйованих.

"У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", — пояснила Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Поновлення виплат стосуватиметься осіб, яких було внесено до списку евакуйованих, який складає місцева влада.

Водночас місцеві, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283−41−43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у громадах, що приймають.

В міністерстві нагадують, що допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн ;

; для інших осіб — 2000 грн.

Вона призначається на 6 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі якого міста отримають від 15 до 30 тисяч гривень.