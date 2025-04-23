Білий дом підтвердив черговий візит Віткоффа до Путіна: яка офіційна мета приїзду

Трамп особисто доручив Віткоффу продовжувати переговори з Путіним

В Білому домі підтвердили візит так званого "спеціального представника президента США з питань Близького Сходу" Стіва Віткоффа до Кремля. Наприкінці цього тижня Віткофф відвідає Москву та продовжить переговори з російським правителем Володимиром Путіним.

Про це заявила спікер Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 22 квітня. Вона сказала, що президент США Дональд Трамп під час розмови в Овальному кабінеті особисто доручив Віткоффу продовжувати переговори з Росією.

"І вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають. Ми відчуваємо, що, сподіваюся, рухаємося в правильному напрямку. І спеціальний посланник, Стів Віткофф, наприкінці цього тижня знову вирушить до Росії, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним", – зазначила вона.

Нагадаємо, не так давно Віткофф потрапив у гучний скандал, оскільки після зустрічі з представником Кремля озвучив президенту США Дональду Трампу дивну пропозицію. Він закликав його підтримати "право власності" Росії на чотири українські області. Після цього Віткоффа гостро розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що посланник Трампа не має повноважень обговорювати питання українських територій.

Окрім того, Віткофф нещодавно зірвав спробу налагодити відносини Вашингтона з європейськими країнами. Під час візиту до Франції Віткофф не вигадав нічого кращого, аніж порівняти Єлисейський палац із резиденцією Трампа, причому не на користь першого. Це викликало сильне обурення європейських представників, особливо французів. Планувалося, що Віткофф буде також присутній на переговорах України, США та європейських країн у Лондоні 23 квітня, але в останній момент склад делегації переграли та виключили звідти "спецпосланника".