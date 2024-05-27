Черешня по 800: ціни на Столичному ринку дивують

Ягоди продають недешево

На прилавках Києва дешевшають сезонні овочі, а саме помідори, огірки та редиска. Падає ціна на полуницю, проте на черешню захмарна вартість.

Дорожчають овочі, які вже закінчуються — морква, буряк, цибуля. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Ошийок свинини в середньому продають по 240 грн за кілограм. Задня частина коштує 150 грн/кг.

Вирізку пропонують по 240 грн за кг. Ребра продають по 190 грн за кг. Середня ціна на сало на 140 грн за кг.

М'ясо птиці

Середня ціна на куряче філе 143 грн/кг. Куряче крило продають по 70 грн за кг. Куряче стегенце — 111 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 83 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Фабрична тушка індички коштує в середньому 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Яловичина биток коштує 370 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг.

М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг. Яловичина вирізка в середньому коштує 700 грн за кг.

Баранина

Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. М'якуш з лопатки барана продають по 290 грн за кг.

Середня ціна на ошийок 180 грн за кг. Задню ногу на кості пропонують по 250 грн/кг. Ребро по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю в середньому продають по 19 грн за кг. Молода картопля коштує 50 грн/кг.

З'явилися сезонні кабачки. Середня ціна на них 45 грн/кг.

Середня ціна на цибулю 27 грн за кг. Морква коштує 20 грн/к, а молода 150 грн/кг.

Капусту продають по 17 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 20 грн за кг.

Редиска коштує 35 грн за кг. Огірки продають від 35 до 60 грн/кг. Помідори червоні коштують 75 грн/кг, рожеві по 100 грн. Жовті помідори продають по 110 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Часник молодий коштує 170-190 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 150 грн/кг.

Ціни на фрукти

Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу пропонують по 60 грн/кг.

Персики й нектарини коштують 105 грн кг. Абрикоси коштують від 100 до 180 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1150 грн, а зеленого авокадо по 600 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 70 грн. Лимони продають по 80 грн/кг. Ківі по 100 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Українську полуницю продають в середньому по 80 грн/кг, але можна знайти по 140 грн або за 60. Ящик малини пропонують за 1200 грн.

Середня ціна на лохину 450 грн/кг. Журавлина дешевше — 160 грн.

Імпортну черешню пропонують в середньому по 770 грн/кг, але є й по 800. Українська черешня продається по 190 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 27 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 32 грн.

Середня ціна категорії СВ 35 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

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