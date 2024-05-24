Погода потішить, а ціни на шашлик - ні: на скільки здорожчав популярний вид м'яса в Україні

Пікнік вийде дорожче

Протягом квітня-травня популярні продукти в Україні продовжують дорожчати. Вартість свинини також піднялась, однак вартість на деякі частини цього м'яса стабілізувалась.

За даними порталу Мінфін, найбільше в цей період подорожчала свинина шашлик. Також помітно виросла в ціні свинина ошийок та лопатка.

Ціни на свинину в магазинах

Середня вартість свинини грудинки складає 161,30 гривні й найдешевшу пропозицію можна придбати в Novus. Місяцем раніше її вартість була 161,90 гривень за кіло, що на 70 гривень більше. Тобто у травні вона здешевшала.

Ціна на свинину лопатку наразі зафіксувалась в середньому на позначці 172,86 гривні за кіло. У квітні вона коштувала 161,75 гривні. Здорожчання відбулось на 11,11 гривні.

Свинина ошийок наразі в середньому коштує 242,95 гривні за 1 кілограм. Найнижча ціна наявна у Novus, 194,99 гривні, а найвища у Megamarket — 265,00 гривні. У квітні вартість складала 236,63 гривні. Вартість піднялась на 6,32 гривні.

В українських магазинах свинина підчеревина коштує в середньому 172,63 гривні за кілограм. Найдешевша пропозиція наявна в Auchan — 164,90 гривні. Місяцем раніше її можна було придбати за 169,08 гривні. Здорожчання відбулось на 3,55 гривні.

Свинина ребра наразі в середньому коштує 179,63 гривні й найнижча їх ціна наявна в Auchan — 160,90 гривні. У квітні ребра були дешевше на 2,1 гривні — 177,53 гривні.

А от свинина ошийок відзначилась найбільше, адже у травні її середня вартість складає 241,23 гривні за кіло, а у квітні її можна було купити за 194,05. Тобто ціна піднялась на 47,18 гривні й наразі найдешевший товар можна знайти в Megamarket — 220 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дорожчає варена ковбаса.