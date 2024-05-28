Долар менше 40 гривень: економіст пояснив, коли і як стабілізують курс

Українцям вже рекомендували звикати рахувати долар по 40

Зміна курсу долара, яка сколихнула суспільство, це не раптовий зліт валюти, а її коливання. І стабілізації ціни варто очікувати наприкінці літа.

На це вплинуть два фактори. Такого висновку в ефірі програми "Про гроші" сайту "Телеграф" під час спілкування з журналістом Денисом Безлюдько дійшов головний редактор ділового журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко.

Крамаренко погодився з тим, що курс долара зараз міг бути підвищений, щоб люди, які мають можливість виводити кошти за кордон, там не почувалися богами. Тож, коли цей ажіотажний попит задовільнять, то й курс має згладитись.

Також чималий вплив матимуть гроші експортерів, які вже наприкінці літа почнуть вливатись в економіку.

"І плюс я дуже сподіваюсь, що ми втримаємо ситуацію з енергетикою. І це не буде викликати надто великої потреби у валюті. А от валютна виручка від експортерів агропродукції почне приходити в Україну десь з кінця серпня — початку вересня. І це точно стабілізує ситуацію. Тобто це коливання, а не тренд, "політ" і т. д.", — зазначив Олександр Крамаренко.

Редактор ділового журналу також додав, що українцям вже рекомендували звикати рахувати долар по 40 два місяці тому.

"Ну, от нарешті ми до цього підійшли впритул. І воно може коливатися, може навіть впаде менше як 40. Але нагадаю, що на кінець року Кабмін запланував курс 42 гривні за долар", — додав журналіст Денис Безлюдько.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового, коридор коливання долара у межах 39,5-40 грн встановиться ще до кінця травня.