Нацбанк постарается держать гривну: что будет с курсом доллара до конца рабочей недели

В банках и обменниках будет наиболее заметен разброс показателей

На валютном рынке в период 29-31 мая курс доллара превысит более 40 гривен. Нацбанк должен каждый день выходить на торги и закупать американскую валюту для поддержания курса.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс доллара до конца текущей рабочей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 39,50 до 40,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 39,70 до 40,85 грн/долл. А разница между показателями продаж и покупки будет колебаться в пределах 20-35 копеек.

"НБУ вынужден будет практически ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. От его оперативности и объемов интервенций во многом будет зависеть курсовой тренд на межбанке ", — говорит аналитик.

Поэтому на межбанке курс доллара ожидается в коридоре 39,80-40,45 гривны.

Что касается наличного рынка, то валютные колебания в обменниках и банках между разницей курсов продаж и покупки ожидаются в 20-35 копеек. Часть сетей обменников будет придерживаться широкого коридора — 70 копеек-1 гривна.

Наличный доллар в банках до 1 июня будет находиться в коридоре от 39,50 до 40,85 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,70 до 40,85 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 29 мая

По данным портала Минфин, в среду, 29 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,30 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,88 (покупка) и 41,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,39 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда и как стабилизируется курс доллара в Украине.