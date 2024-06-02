В Украине резко подорожали томаты: сколько придется заплатить за популярный овощ

Повышение цен на помидоры также спровоцировало стабильный спрос на этот товар.

В Украине стремительно выросли цены на тепличные томаты. Ограниченное предложение и высокий спрос на помидоры позволили фермерам поднять цены на свою продукцию.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Теперь цены на овощ колеблются в пределах 60-75 грн/кг. По данным проекта, это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Причиной роста цен на тепличные томаты эксперты называют сокращение объемов предложения данной продукции на рынке, не только местных тепличных комбинатов, но и существенное уменьшение поставок томата с внешнего рынка", — отметили аналитики.

По словам экспертов, повышение цен на помидоры также спровоцировало стабильный спрос на этот овощ со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, несмотря на повышение цен, тепличный томат сейчас стоит на 15% дешевле, чем в тот же период в прошлом году.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты, в том числе три популярных овоща. На один из них стоимость упала сразу почти на 70 гривен.