Кинула заради нього кар’єру і все життя перебуває в тіні: як виглядає дружина кремлівського брехуна Лаврова

У шлюбі у Лаврова народилася єдина дочка Катерина

Кремлівський брехун Сергій Лавров, який обіймає посаду міністра закордонних справ Російської Федерації, понад 50 років перебуває у шлюбі з дружиною Марією. Хоча є інформація, що дипломат веде подвійне життя і має коханку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марія Лаврова та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці з особистого життя лизоблюда Путіна.

Марія Лаврова — як виглядає дружина Сергія Лаврова і що про неї відомо

У відкритому доступі інформації про дружину російського міністра вкрай мало, оскільки Марія не веде публічне життя, соціальні мережі й дуже рідко з’являється з чоловіком на публіці.

За даними Марія Олександрівна, народилася 4 квітня 1950 року в Москві. Після закінчення школи вона стала студенткою Московського педагогічного інституту, де здобула диплом за спеціальністю "філологія".

У студентські роки Марія і зустріла Сергія Лаврова і коли він був на третьому курсі МДІМВ, вони одружилися. У шлюбі у них народилася єдина дочка Катерина.

Сергій Лавров разом із дружиною та донькою

Відразу після закінчення інституту Лавров почав будувати дипломатичну кар’єру і Марія всюди їздила з ним. Певний час пара жила на Шрі-Ланці, де Сергій Лавров стажувався в посольстві СРСР, а ось філологічні навички його дружини там не потрібні були. Потім Лаврови переїхали вирушилидо Нью-Йорка, де Марія влаштувалася бібліотекарем у радянське постпредство при ООН. Також дружина кремлівського брехуна допомагала дружинам новоприбулих радянських дипломатів освоюватися в США.

Єдина донька Сергія Лаврова

Але потім їй довелося пожертвувати своєю кар’єрою заради сім’ї, оскільки робота чоловіка була пов’язана з постійними відрядженнями, а отже, змінами місця проживання. На публічних заходах Марія з’являлася рідко з чоловіком, воліючи все життя залишатися в його тіні.

Дружина Лаврова все життя перебуває у його тіні

Зараз Марія Лаврова продовжує вести закритий спосіб життя, про її місце роботи нічого невідомо, хоча в мережі писали, що дружину путінського підлабузника влаштували на невелику посаду в МЗС РФ. Дружина Лаврова вважає за краще не спілкуватися з пресою, натомість її чоловік активно продовжує просувати кремлівські наративи, особливо з початку повномасштабної війни. На міжнародних заходах Сергій Лавров при кожній нагоді бреше про "нацистів" в Україні, а також "біолабораторії" та іншу путінську пропаганду.

Сергій Лавров у шлюбі понад 50 років, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка Пєскова і що про неї відомо. Дівчина в 17 років була заручена.