"Буковина" – "Динамо": онлайн-трансляція півфіналу Кубка України (відео)

Перший півфіналіст Кубка країни визначиться у Львові

У середу, 23 квітня, у Кубку України-2025 пройдуть півфінальні матчі. В одному з них "Буковина" у Львові прийматиме київське "Динамо".

Пряма відеотрансляція матчу "Буковина" — "Динамо" доступна на YouTube-каналі DIVISPORT. Зустріч, яка відбудеться на стадіоні "Україна", розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція півфіналу Кубка України "Буковина" — "Динамо":

"Динамо" підходить до гри у статусі беззаперечного фаворита. Напередодні Біло-Сині розгромили "Оболонь" (3:0) у дербі, зміцнивши лідерство в чемпіонаті України. "Буковина", у свою чергу, в останній зустрічі Першої ліги зіграла внічию з "Полтавою" (1:1) і посідає останнє місце у чемпіонській групі.

Зазначимо, перед матчем "Буковина" — "Динамо" спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома. Примітно, що у чвертьфіналі турніру "Буковина" грала на домашній арені у Чернівцях.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". До речі, Гірники пробилися до 1/2 КУ-2025, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру 1/2 фіналу КУ "Полісся" — "Шахтар", а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч. Також на сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Полісся" — "Шахтар".