Байден опублікував сімейне фото на Великдень і потрапив під хейт: у мережі помітили дива

З моменту публікації на 46-го президента США обрушився цілий шквал критики

Колишній президент США Джо Байден опублікував Великоднє сімейне фото та несподівано вляпався у скандал. Користувачі мережі знайшли одразу кілька "дивностей" на знімку.

Про це пише The Independent. Йдеться про фото сім'ї Байденів, на якому зафільмовано майже всіх її членів, включаючи навіть сіру кішку на прізвисько Віллоу. На фотографії Джо Байден посміхається і сидить нагорі сходів на своєму ґанку, одягнений у темно-синій костюм.

Великодне фото Байденів. На фото присутній сам Байден, його дружина, діти та їхні подружжя, онуки

Проте з моменту публікації на 46-го президента США обрушився цілий шквал критики та ненависті від тролів. Вони звинуватили його у "фотошопі". Мовляв, Байден на фото виглядає настільки неприродно, що схоже на те, що він додав себе на знімок за допомогою редактора.

Зокрема, кілька користувачів підкреслили, що Байден виглядає недоречно: одягнений як для виступу на подіумі президентської кампанії, а не в більш невимушеному одязі, що підходить для сімейного свята.

"Це виглядає як фотошоп!", — написала під постом активістка-консерватор Брігітта Габріель.

Ще кілька користувачів відзначили розташування лівої руки колишнього президента, наголосивши, що вона виглядає "незвичайно".

"ЧИЯ ЦЕ РУКА", — написав користувач The PoliticalPom.

Ще однією цікавою деталлю фотографії стала відсутність сина Байдена Хантера.

"Якщо — і я підкреслюю слово "якщо" — ця фотографія справжня, де Хантер? Його не запрошували на Великдень?" — Написав подкастер Ерік Матені в X.

Як зазначає видання, син Байдена протягом багатьох років був втягнутий в різні скандали. У червні 2024 року він був засуджений за трьома звинуваченнями у скоєнні тяжких злочинів, пов’язаних зі зброєю, однак у грудні 2024 року Байден оголосив про "повне і безумовне" помилування свого 55-річного сина, пославшись на те, що його звинувачення були політично мотивованими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ІІ не визнав Путіна на одному з останніх фото. За його розрахунками, ймовірність того, що на знімку двійник Путіна складає 20-30 відсотків.