У Путіна заметушилися і готують проекти для "великої угоди" з Трампом: що хочуть втюхати

Незважаючи на великі плани, у Кремлі чітко розуміють, що реальних "козирів" для переговорів із Штатами у Росії небагато

Російські державні та великі приватні компанії отримали від Кремля завдання розробити бізнес-проєкти для "великої угоди" з президентом США Дональдом Трампом у рамках переговорів зі Штатами щодо припинення війни в Україні. Хоча в Росії розуміють, що "козирів" для цього не так уже й багато.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на інформацію від чинних чиновників, дипломатів, а також джерела з числа співробітників держкорпорацій. За їхніми словами, було дано завдання знайти "гачки", які могли б заманити Трампа в "угоду", що включає не лише "перемир'я в Україні", а й перерозподіл сфер впливу.

"В уряді, міністерствах і корпораціях робота йшла повним ходом, у тому числі вночі та у вихідні: пропозиції розроблялися для ключових економічних секторів. Своїми ініціативами поділилися "Росатом" та "Роснефть". "Полюс Золото" передав Кремлю нову інформацію про родовища золота. До роботи підключилися "Русал" та інші структури", — розповів чиновник.

Координацією цих зусиль, за наявною інформацією, займаються заступник глави Адміністрації Президента Максим Орєшкін та спеціальний представник Президента Кирило Дмитрієв.

Зазначається, що подібний підхід використовувався за радянських часів, коли СРСР вибудовував відносини зі США на основі так званої "ув’язки": наприклад, постачання зерна обмінювалися на геополітичні поступки.

При цьому в Кремлі чітко розуміють, що реальних "козирів" для переговорів зі Штатами у Росії небагато. В арсеналі Москви є лише окремі стратегічні ресурси — титан, уран, важка нафта — але їх обсяг недостатній для серйозного впливу на торговий баланс США, що знижує їхню привабливість для Трампа.

Також РФ залишається великим постачальником рідкісноземельних металів — скандію, ітрію та лантану, необхідних для виробництва високотехнологічної електроніки та озброєнь. Проте джерела сказали, що "торгувати" цими ресурсами за великі політичні поступки неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що The Wall Street Journal повідомило, що Трамп посилює тиск на Україну і вимагає, щоб вона відмовилася від Криму та перспективи вступу до НАТО. Відповідні положення нібито містяться у документі, який українській делегації представлять під час зустрічі у Лондоні.