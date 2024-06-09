Цены пока не радуют: сколько стоят салатные овощи и скоро ли они подешевеют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стоимость их достаточно высока несмотря на сезон
Пока в Украине дешевеют молочные продукты, цены на салатные овощи не радуют украинцев. Хотя стоимость огурцов постепенно падает, они все еще дорогие.
Еще более высокая цена на помидоры, но уже с середины июня супермаркеты начнут активно переписывать ценники, говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. Об этом пишет "РБК-Украина".
Цены на огурцы
Огурцы в начале июня начали дешеветь. Это связано с ростом предложения, говорит эксперт. Оптовая цена сейчас составляет 36 гривен за килограмм. В супермаркетах цены на порядок выше.
По данным Минфина на 9 июня, стоимость гладких огурцов в среднем составляет 52,60 грн за 1 кг. Наиболее доступные продаются в Metro ― 46,90 грн/кг.
За месяц гладкие огурцы подешевели чуть более чем на 31 гривну. В мае их продавали в среднем по 78,36 грн за 1 кг.
Долгоплодные огурцы продаются по 49,99 грн/1 кг, а короткоплодные – 44,90 грн за килограмм. В прошлом месяце их продавали по 68,28 грн и 72,84 грн соответственно.
Когда подешевеют помидоры
Оптовая цена этого овоща составляет 65 гривен за килограмм. Помидоры начнут дешеветь с середины июня.
По данным Минфина, средние цены на помидоры колеблются от 78,70 до 96 гривен за 1 кг. Стоимость зависит от вида (указаны цены в гривнах за 1 кг):
- красные ― 78,70;
- розовые ― 96,00;
- слива ― 94,61.
Ранее "Телеграф" сообщал, что подорожала любимая крупа многих украинцев. Повышение цен произошло внезапно.