Без цього на кухні важко: виробництво популярного продукту в біді, чому зростають ціни

Найбільші виробники цього продукту є Україна та Росія

Деякі популярні продукти, які постійно використовуються для приготування більшості страв, дорожчають і соняшникова олія також попала у цей список. Причиною зростання цін — обмежена пропозиція на світовому ринку.

Як повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), у минулому місяці було законтрактовано 629 тонн української олії на експорт. Вже у липні-серпні темпи продажу можуть сповільнитись.

За словами експертів, найбільшими виробниками соняшникової олії у світі є Україна та Росія, однак остання країна більшу частину свого товару експортує до Китаю. Усі інші країни-покупці хочуть придбати олію в нашої країни, але пропозиція обмежена. Тому це призводить до здорожчання.

Ціна, за якою закупається соняшник в Україні, виросла понад 18 тисяч гривень за 1 тонну. Заводи готові купувати його за високою вартістю, адже рівень запасів дуже низький. Окрім того, зростання цін також відбулось через відновлення роботи портів у березні-лютому, що своєю чергою призвело до зменшення продукції.

Згідно зі прогнозом аналітиків, цього тижня продовжиться подальше зростання закупівельних цін на соняшник. Заводи надалі працюватимуть з мінімальними прибутком і чекатимуть на новий сезон вирощування олійних культур.

"Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпаку, коли на переробку надійде новий врожай. До кінця тижня-початку наступного очікується, що закупівельні ціни досягнуть 19 тис. грн. за тонну", — прогнозують в ВАР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний тепличний овоч в котре здорожчав. Це відбувається через обмежену пропозицію та стабільний попит.